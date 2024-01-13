“Це не вибори, це фарс”: Сусленський заявив, що знімає свою кандидатуру до Наглядової ради Українського культурного центру

Зокрема, Олександр Сусленський повідомив, що на уповноважених осіб, які мають голосувати за членів Наглядової ради, здійснюється тиск з боку невідомих осіб. Крім того, оприлюднення Мінкультом списку голосувальників порушує законодавство.

Чинний член Наглядової ради Українського культурного фонду Олександр Сусленський заявив, що відмовиться від роботи у Наглядовій раді УКФ, якщо його оберуть до наступного складу.

Про це Олександр Сусленський повідомив у коментарі Катерині Оникійчук для програми "Культура на часі" на Суспільне Культура.

"Я і [Валерій] Бітаєв, який теж в цьому скандалі задіяний, зняли свої кандидатури. Це ось зараз офіційно. Нам сказали, що потрібно було робити (знімати кандидатуру — ред.) до голосування, а коли вже почалось голосування — ви не маєте права знімати. Навіть якщо нас виберуть, я даю слово, що відмовлюся від співпраці з такою Наглядовою радою. Мені там робити нічого", — зазначив Сусленський.

Мінкульт оприлюднив список уповноважених осіб, які голосуватимуть за членів Наглядової ради від громадських організацій та закладів культури. За словами Сусленського, після цього на голосувальників чиниться тиск. Також, на його думку, таке оприлюднення порушує законодавство України. “Суспільне” зазначає, що у законі про УКФ не заборонено публікувати список голосувальників (також немає зобов'язання публікувати список).

"На них здійснюється тиск, з боку невідомих осіб, представляються журналістами, говорять всякі гадості, погрози. Це не вибори, це фарс. От і все. І я в жодному разі не буду працювати в цій Наглядовій раді", — наголосив Сусленський.

Роботу нинішнього складу Наглядової ради Сусленський оцінив як "добре, але не відмінно, тому що було декілька людей, недотичних до мистецтва". Також він заперечив, що відбувалося "ручне керування Наглядовою радою": "Ніякого ручного керування не було. Ми незнайомі з жодними експертом. До нас доходили проєкти лише більш ніж мільйон гривень. І що називати ручним керуванням. Я навіть технічно не дуже уявляю, як це може бути".

Він згадав два проєкти, які подавилися на конкурс і були пов'язані з членами Наглядової ради. Один із Ларисою Артюгіною, яка, за словами Сусленського, завчасно не попередила про те, що проєкт із нею пов'язаний, інший — з Ігорем Тулузовим: тоді Харківський національний театр опери та балету, який він очолює, подавався на грант, однак його вартість була менш ніж мільйон гривень, тому Наглядова рада не долучалася до рішення.

На цьому тижні дієвці культури закликали уряд взяти відповідальність за долю УКФ і оприлюднили відкритий лист до Президента і МКІП.

Що відомо про Наглядову раду УКФ: