Музей декоративного мистецтва покаже мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона"

Національний музей декоративного мистецтва України презентує мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона". Про це повідомила пресслужба музея.
"Понад 20 картин Марії Примаченко з музейної колекції «оживуть» під супровід відомого музичного колективу «Даха Браха», а персонажі фантастичного примаченківського світу стануть рухливими та схожими на казкових героїв", — йдеться у повідомленні.
Над створенням шоу працювала творча команда ЄМУЗЕЙ Production, Національного музею декоративного мистецтва України та Фонду родини Примаченко.
Відкриття мультимедійного шоу "Примаченко. Рік дракона" відбудеться 12 січня о 15.00. Вхід на презентацію вільний. Виставка працюватиме до 11 лютого.
Про Марію Примаченко
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Марія Примаченко — найвідоміша українська художниця в напрямі "аутсайдерського мистецтва"; лавреатка Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, народна художниця України;
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у травні 2022 на благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за рекордні пів мільйона доларів США;
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анонімний покупець передав цю картину на відповідальне збереження в Національний художній музей України
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у вересні 2022 дві роботи Примаченко вперше показали на виставці в США.