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Музей декоративного мистецтва покаже мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона"

Проєкт відзначить 115-річчя художниці.

Музей декоративного мистецтва покаже мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона"
Фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Національний музей декоративного мистецтва України презентує мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона". Про це повідомила пресслужба музея.

"Понад 20 картин Марії Примаченко з музейної колекції «оживуть» під супровід відомого музичного колективу «Даха Браха», а персонажі фантастичного примаченківського світу стануть рухливими та схожими на казкових героїв", — йдеться у повідомленні.

Над створенням шоу працювала творча команда ЄМУЗЕЙ Production, Національного музею декоративного мистецтва України та Фонду родини Примаченко.

Відкриття мультимедійного шоу "Примаченко. Рік дракона" відбудеться 12 січня о 15.00. Вхід на презентацію вільний. Виставка працюватиме до 11 лютого. 

Марія Примаченко
Фото: vogue.ua
Марія Примаченко

Про Марію Примаченко

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