Музей декоративного мистецтва покаже мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона"

Національний музей декоративного мистецтва України презентує мультимедійне шоу "Примаченко. Рік дракона". Про це повідомила пресслужба музея.

"Понад 20 картин Марії Примаченко з музейної колекції «оживуть» під супровід відомого музичного колективу «Даха Браха», а персонажі фантастичного примаченківського світу стануть рухливими та схожими на казкових героїв", — йдеться у повідомленні.

Над створенням шоу працювала творча команда ЄМУЗЕЙ Production, Національного музею декоративного мистецтва України та Фонду родини Примаченко.

Відкриття мультимедійного шоу "Примаченко. Рік дракона" відбудеться 12 січня о 15.00. Вхід на презентацію вільний. Виставка працюватиме до 11 лютого.

Фото: vogue.ua Марія Примаченко

Про Марію Примаченко