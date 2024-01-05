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Музей Ханенків планує частково відкрити бібліотеку

Востаннє бібліотека приймала відвідувачів у 1920-их роках.

Музей Ханенків планує частково відкрити бібліотеку
вул. Терещенківська, 15
Фото: надане Дариною Синицькою

Музей Ханенків хоче частково відкрити бібліотеку для відвідувачів. 

Про це повідомила директорка музею Юлія Ваганова, передає "Суспільне. Культура".

За словами Ваганової, востаннє бібліотека була доступна для широкого загалу у 1920-х роках.

"У Музеї Ханенків є прекрасна бібліотека. Ця бібліотека за традицією пострадянською була переважно закритою, хоча у 1920-х роках вона була відкритою. І люди могли приходити й вільно користуватися нею [...] Ми б хотіли показати окремі частини цієї бібліотеки, зробити її частково публічною, розказати історію цієї бібліотеки", — зазначила очільниця музею.

Вона додала, що у бібліотеці зберігаються книжки від кінця 19-го сторіччя, усі вони належали Варварі та Богдану Ханенкам. Крім того, є у колекції цінні екземпляри, надруковані за часів СРСР.

Що відомо про Музей Ханенків

  • Офіційна назва - Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків - музей світового мистецтва, який презентує найзначніші в Україні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу. 
  • Його заснували у 1919 році відповідно до заповіту колекціонера Богдана Ханенка (1917) та дарчої його дружини Варвари на ім'я Всеукраїнської академії наук (1918).
  • Колекція музею включає оригінальні твори живопису європейських майстрів, як-от Пітера Пауля Рубенса та Франсуа Буше. Є збірки скульптури та прикладного мистецтва Європи, колекції красного й ужиткового мистецтва Ірану, Тибету, Китаю та Японії, невеликі збірки мистецтва давнього Єгипту, Греції та Риму.
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