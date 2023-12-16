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Директорка музею Ханенків отримала італійську премію Laurentum за порятунок культурної спадщини

Музей також номінували на премію Європейський музей року.

Фото: Laurentum

Директорка музею Ханенків Юлія Ваганова стала лауреаткою італійської премії Laurentum за порятунок культурної спадщини. Церемонія нагородження відбулась 15 грудня у Королевській кімнаті Палати депутатів Палаццо Монтечіторіо в Римі.

Культурний центр Laurentum був заснований в Римі у 1982 році групою представників студентських об’єднань. Наразі Laurentum є однією з найбільш поважних в Італії нагород у сфері культури. Журі Laurentum обирає лауреатів у багатьох номінаціях, до яких цьогоріч додали категорію “порятунок культурної спадщини” (Save the Cultural Heritage). Як зазначено у поясненні, ця категорія “символізує колективну відданість захисту невідновлюваного та віддає пошану сміливості, стійкості на невпинним зусиллям, потрібним для збереження матеріального та нематеріального спадку минулого, теперішнього та майбутнього, що опинився під загрозою конфліктів та природних лих”.

“Я наголошую, що моя робота є інституційною, і нагорода належить безумовно не мені персонально, а музею Ханенків,” – зазначила Юлія Ваганова.

Крім цього, музей Ханенків увійшов до списку номінантів премії «Європейський музей року» (EMYA). Ця премія була заснована в 1977 році під егідою Ради Європи з метою визнання досконалості європейської музейної сцени. Цьогоріч на премію номіновані 50 європейських музеїв; з українських, крім музею Ханенків, номінували також Національний музей історії України у Другій світовій війні. Переможця визначать в останній день щорічної конференції EMYA 1 травня 2024 року.

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