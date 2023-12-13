У відкритий доступ виклали Архів мистецтва воєнного стану

Фото: waa.umca.art

Запрацював сайт "Архів мистецтва воєнного стану" (Wartime Art Archive), який створює ГО "Музей Сучасного Мистецтва" (Ukrainian Museum of Contemporary Art, UMCA).

Архів містить дані щодо українських творів візуального мистецтва, створених після початку повномасштабного вторгнення, що є реакцією на перебіг війни. На момент презентації архіву, сайт містить твори 15 авторів за перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року – 24 лютого 2023 року), що складає близько 1600 одиниць архівування. Всього у базі архіву є близько 10 000 одиниць авторства понад 220 художників; команда поступово викладатиме їх на сайт та продовжуватиме збирати нові дані. Інформацію збирають з відкритих джерел, зокрема з публічних сторінок художників та художниць у соціальних мережах Facebook та Instagram. “Для нас є принципово важливим, що автори самостійно обирали зображення до публікації та добровільно розміщували їх у віртуальному полі, додаючи свій художній коментар до неперервної колективної публічної дискусії,” – йдеться у поясненні на сайті архіва.

Фото: waa.umca.art

Архів має наступну структуру:

хронологія: всі твори мають дату публікації і складаються у відповідний таймлайн;

тематика: кожному твору присвоєні теги**, які структурують інформацію за темами;

локація: твори, які пов’язані з певним місцем (населеним пунктом, місцевістю) мають відповідний опис і їх можна переглянути.

Команда планує заершити архівування творів обраних митців у день припинення дії воєнного стану в Україні.

Спізасновниці-кураторки архіву – мистецтвознавиці Ольга Балашова, Галина Глеба, Тетяна Лисун. Вони розпочали його формування у березні 2022 року. Згодом до проєкту долучилися дослідниці Юлія Карпець, Анна-Марія Кучеренко та Ліза Корнейчук.

Команда співпрацює зі студентами художніх вузів, які долучаютьс до збору й атрибуції матеріалів та їх публікації на сайті.

Фото: waa.umca.art

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