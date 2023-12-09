Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 68 млн гривень

“Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів”, - зазначили в Держкіно.

Кількість проданих за цей час квитків на фільм становить 483 863.

Про це повідомила пресслужба Держкіно .

Кількість проданих за цей час квитків на фільм становить 483 863.

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