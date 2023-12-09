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Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 68 млн гривень

Кількість проданих за цей час квитків на фільм становить 483 863.

Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 68 млн гривень
Фото: planetakino.ua

Після пʼятнадцяти вікендів прокату фільм “Довбуш” зібрав 68 268 115 гривень.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Кількість проданих за цей час квитків на фільм становить 483 863.

“Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів”, - зазначили в Держкіно.

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