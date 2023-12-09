Фільм “Довбуш” зібрав у прокаті більше 68 млн гривень

Після пʼятнадцяти вікендів прокату фільм “Довбуш” зібрав 68 268 115 гривень.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Кількість проданих за цей час квитків на фільм становить 483 863.
“Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів”, - зазначили в Держкіно.
Що нового в українському кінематографі
- Українсько-польська стрічка “Щедрик” від 13 грудня стане доступною на платформі Netflix.
- Як раніше повідомлялось, з 1 грудня мультфільм “Мавка” стає доступним на платформі Netflix. Раніше на цій платформі став доступним фільм "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.
- З 28 грудня в національний кінопрокат виходить комедія режисера Зази Буадзе “Мій карпатський дідусь”.