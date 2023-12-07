Розпочався процес формування нової Наглядової ради УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про початок реєстрації осіб, які зможуть голосувати за обрання членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду. Про це повідомила пресслужба МКІП.

Строк повноважень діючої Наглядової ради УКФ спливає 19 січня 2024 року.

До голосування допускають осіб, яких висуває заклад культури або громадське об’єднання, що діє у сфері культури. Кожний заклад або ГО може висунути двох осіб, уповноважених на голосування, через засідання правління організації або через загальні збори працівників (залежно від статуту організації чи закладу). Відповідні документи слід подати до МКІП не пізніше 26 грудня 2023 року.

Наводимо детальне пояснення процесу подання документів від Аналітичного центру “Інститут законодавчих ідей”:

Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей Фото: Інститут законодавчих ідей

Крім того, триває процес подання документів на кандидатство в новій Наглядовій раді УКФ. Кандидатів можуть висувати заклади культури або громадські об’єднання, що діють у сфері культури. Відповідно, уповноважені на голосування від закладів культури будуть обирати між кандидатами, висунутими від закладів культури; у свою чергу, уповноважені на голосування від ГО голосуватимуть за кандидатів, висунутих від ГО.

8 грудня о 15.00 відбудеться пояснювальний вебінар “Конкурс до Наглядової ради Українського культурного фонду – як обрати своїх представників,” організований ініціативною групою дієвців культури у партнерстві з незалежним Аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”, за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Долучитись до вебінару можна за посиланням.

Голосування за нових членів НР має відбутись у січні 2024 р. Точну дату голосування окремо повідомить МКІП.

Що відомо про Наглядову раду УКФ: