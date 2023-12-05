Мінкульт планує отримати від грального бізнесу 250 млн грн наступного року

Цьогоріч від продажу ліцензій гральному бізнесу на спецрахунок Міністерства культури та інформаційної політики надішло близько 50 млн грн. Про це повідомив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв 5 грудня на форумі “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни.”

“Весь бюджет країни іде на оборону, в бюджеті немає грошей на капітальні видатки у сфері культури. Усі гроші на це ідуть від іноземних партнерів. Є лише невеликі надходження від ігрового бізнесу, цьогоріч це 50 млн грн. Вони пішли на консервацію [ушкоджених об’єктів культурної спадщини], протиаварійні роботи, заклади освіти. На наступний рік передбачено в 5 разів більше надходжень. Не знаю, чи це ігровий бізнес у нас так розвивається, чи інфляція, але від ліцензій ми очікуємо надходжень близько 250 млн грн. Вони теж підуть на невідкладні роботи зі збереження культурної спадщини,” – зазначив Карандєєв.

За даними МКІП, з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.

У бюджеті на 2024 рік на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках закладено 701,1 млн – на 52,5% більше, ніж у 2023 році.

Як сформований бюджет на культуру на 2024 рік:

9 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік. Основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони. На культуру держава запланувала витратити наступного року 10,2 млрд грн.

1,9 млрд – на Державний комітет телебачення і радіомовлення України, з них 1,8 млрд – фінансова підтримка Суспільного;

1,5 млрд – на марафон "Єдині новини" (виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, підтримка системи державного іномовлення);

1,3 млрд – на підтримку національних театрів;

1,1 млрд – на діяльність національних музеїв, бібліотек, культурних центрів;

1,1 млрд – на підготовку кадрів для сфери культури та мистецтва у закладах фахової передвищої та вищої освіти, зокрема на Національну музичну академію, Академію мистецтв та ін.;

770 млн – на підтримку національних художніх колективів, концертних організацій, національних і державних циркових організацій;

701,1 млн – на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках;

466 млн – на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі, з них 376 млн гривень – на сертифікати для придбання книжок для дітей;

328,3 млн – на музичні та художні школи;

215,6 млн – на Український культурний фонд;

214,1 млн – на керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики;

74,2 млн – на Український інститут національної пам'яті, з них 36,9 млн – на забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності;

50,1 млн – на охорону культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державну мовну політику;

40,5 млн – на здійснення заходів із захисту національного інформаційного простору;

28,8 млн – на державну підтримку діячів культури та мистецтва;

22,3 млн – на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти;

20,9 млн – на культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок та всеукраїнського товариства "Просвіта";

14,9 млн – на підвищення кваліфікації, підготовку кадрів акторської майстерності для національних мистецьких і творчих колективів;

4,3 млн – на підтримку культурного простору "Кримський дім";

Окремо 618,3 млн грн заплановано на Державну агенцію з питань кіно (виведене з підпорядкування МКІП, бюджет затверджується окремо), з них 589,6 млн гривень має піти на державну підтримку кінематографії.

Форум “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після Великої Війни” проходить у партнерстві з EFI Group.