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В середині грудня українсько-польська стрічка “Щедрик” стане доступною на Netflix

Картина описує події, що розгортаються з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові.

В середині грудня українсько-польська стрічка “Щедрик” стане доступною на Netflix
Фото: Скріншот з відео

Українсько-польська стрічка “Щедрик” від 13 грудня стане доступною на платформі Netflix.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Картина описує події, що розгортаються з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові. Одна імперія витісняє іншу, владущі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. У одному будинку по сусідству жили кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї”, - йдеться у повідомленні. 

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І хоча події не залишили шансів на щасливе спокійне життя ні для кого з дорослих, завдяки викладачці співів Софії шанс на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. 

Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення, і мріяли про щасливе майбуття.

Як раніше повідомлялось, з 1 грудня мультфільм “Мавка” стає доступним на платформі Netflix. Раніше на цій платформі став доступним фільм "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

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