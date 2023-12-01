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З 28 грудня в Україні починається прокат кінокомедії “Мій карпатський дідусь”

В головних ролях в кінострічці знялись Богдан Бенюк та італійська зірка Сімоне Коста.

З 28 грудня в Україні починається прокат кінокомедії “Мій карпатський дідусь”
Фото: Пресслужба Держкіно

З 28 грудня в національний кінопрокат виходить комедія режисера Зази Буадзе “Мій карпатський дідусь”. 

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

В головних ролях в кінострічці знялись Богдан Бенюк та італійська зірка Сімоне Коста.

За сюжетом фільму італійський підліток Мікеле змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь. 

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Стосунки діда та онука перетворюється на битву двох поколінь, але вони обидва врешті дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу.

Нагадаємо, дебютна стрічка української режисерки Крістіни Тинькевич “Як там Катя?” планується до релізу у широкому прокаті на 25 січня 2024 року.

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