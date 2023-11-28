Шевченківська премія оголосила список номінантів, що пройшли у 2-й тур

У понеділок, 27 листопада, відбувся перший тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

Про це повідомляє Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

За результатами розгляду творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі у конкурсі, шляхом відкритого голосування були допущені до другого туру літературно-мистецькі твори за номінаціями:

ЛІТЕРАТУРА

1.Бабкіна Катерина Богданівна.

Книга "Мій дід танцював краще за всіх".

Представлено ТОВ "Видавничий дім "Комора".

2. Карасьов (Трубай) Василь Володимирович.

Книга "Павутина".

Представлено Кіровоградською обласною організацією Національної спілки письменників України.

3. Лазуткін Дмитро Михайлович.

Книга поезій "Закладка".

Представлено ГО "Культурний формат".

4. Мусаковська Юлія Юріївна.

Книга поезій "Бог свободи".

Представлено Львівською міською ГО "Мистецька рада "Діалог".

5. Павлюк Ігор Зиновійович.

Книга поезій "Танець Мамая".

Представлено Кафедрою української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

6. Процюк Степан Васильович.

Книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника".

Представлено Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І. Франка.

7. Фурса Наталія Вячеславівна.

Книга поезій "Вернигора".

Представлено Національною спілкою письменників України.

8. Чорногуз Ярина Ярославівна.

Книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Представлено ГО "Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу".

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1. Гундорова Тамара Іванівна.

Книга "Леся Українка. Книги Сивілли".

Представлено ТОВ "Видавництво "Віват".

2. Набитович Ігор Йосипович.

Книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Представлено ГО "Організація Українських Націоналістів".

3. Тарнашинська Людмила Броніславівна.

Книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Представлено Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

4. Яременко Василь Васильович.

Книга "Борис Грінченко - національної ідеї смолоскип"

Представлено Національною спілкою письменників України.

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

1. Зайцев Олександр Юрійович.

Книга "Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922-1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії".

Представлено ТОВ "Часопис "Критика".

2. Коломієць Іван Анатолійович (Вано Крюґер).

Книга есеїв "Розчахнута квітка".

Представлено Громадською радою з питань культури та спорту.

3. Малолєтка Євген Костянтинович, Чернов Мстислав Андрійович, Степаненко Василиса Іллівна (журналісти).

Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Представлено Державною установою "Український інститут".

4. Михед Олександр Павлович.

Книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Представлено ТОВ "Видавництво Старого Лева".

5. Романчук Олег Костянтинович.

Книга "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу.".

Представлено ТОВ "Універсум".

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

1. Джамаладінова Сусана Алімівна (Джамала) (співачка).

Альбом "Qirim".

Представлено АТ "Суспільна національна телерадіокомпанія України".

2. Кушпет Володимир Григорович (автор проєкту, виконавець), Захарець Сергій Олександрович (виконавець).

Українські народні козацькі думи (11 творів у традиційному виконанні).

Представлено Національною спілкою кобзарів України.

3. Цепколенко Кармелла Семенівна (композиторка).

Твори: Кантата "Читаючи історію" для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; Кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; Дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; Симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру.

Представлено Національною спілкою композиторів України.

4. Шимко Олександр Артурович (композитор).

"Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

1. Гром Олена Миколаївна (фотохудожниця).

Цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні".

Представлено ГО "Українська асоціація професійних фотографів".

2. Єрмоленко Андрій Іванович (художник).

Серія художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

Представлено Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності.

3. Животков Олександр Олегович (художник).

Виставковий проєкт "Вівтар".

Представлено Всеукраїнською благодійною фундацією "СТЕДЛІ АРТ".

КІНОМИСТЕЦТВО

1. Мула Володимир Романович (режисер).

Документальний фільм "ЮКІ".

Представлено Державним підприємством "Національна кінематека України".

2. Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович (режисер).

Повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

1. Гаврилюк Ольга Вікторівна (режисерка-постановниця), Кравець Костянтин Миколайович (художник - сценографія, костюми), Гришина Ольга Сергіївна, Парастаєв Кирило Тенгізович (актори - виконавці головних ролей).

Вистава "Для домашнього огнища" за мотивами однойменної повісті Івана Франка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Представлено Київським місцевим творчим відділенням Національної спілки театральних діячів України.

2. Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографиня).

Вистави: "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру; "Зелені коридори" Київського академічного драматичного театру на Подолі; "Саша, винеси сміття" Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька за творами Н. Ворожбит.

Представлено ГО "Асоціація розвитку культури та мистецтва".

3. Родін Олександр Леонідович (композитор, автор лібрето), Юджель (Тараненко) Оксана Сергіївна (режисерка-постановниця), Терещук Юлія Володимирівна (виконавиця партії Катерини), Павлюк Дмитро Іванович (виконавець партії Батька).

Опера "Катерина" Олександра Родіна за творчою спадщиною Тараса Шевченка Одеського національного академічного театру опери та балету.

Представлено Одеським національним академічним театром опери та балету.

4. Уривський Іван Сергійович (режисер-постановник), Овсійчук Тетяна Володимирівна (художниця-постановниця),Богомазов Петро Дмитрович (художник-постановник), Карпенко Сусанна Євгеніївна (композиторка).

Вистави "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка; "Калігула" за п'єсою Альбера Камю Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Представлено Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

Нагадаємо, у липні цього року президент Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка дев’ятьом митцям. Також глава держави затвердив новий склад Шевченківського комітету.