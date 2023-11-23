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В столичному Природничому музеї відсутнє опалення, музей просит про допомогу

В експозиційних залах температура ледь сягає 12 градусів.

В столичному Природничому музеї відсутнє опалення, музей просит про допомогу
Фото: Пресслужба Національного науково-природничого музею Національної академії наук України

Внаслідок відсутності державного фінансування та будь-яких субсидій на оплату комунальних послуг, в столичному Природничому музеї відсутнє опалення.

Про це повідомила пресслужба Національного науково-природничого музею Національної академії наук України.

“В наших експозиційних залах температура ледь сягає 12 градусів. Будь ласка, врахуйте цей факт при відвідуванні музею і залишайтеся у верхньому одязі. Але габаритні сумки, як і завжди, просимо Вас здавати до гардеробу”, - йдеться у повідомленні.

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Музей також запропонував бажаючим допомогти зібрати кошти на опалення, переказавши будь-яку суму на благодійний рахунок:

UA708201720313201001301009806

Код ЄДРПО 19020229

Повна назва установи: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Скорочено: ННПМ НАН України

У призначенні платежу в музеї попросили вказувати "благодійна допомога музею. опалення"

Нагадаємо, минулого року 10 жовтня через ракетний обстріл Києва постраждали будівлі одразу кількох музеїв, зокрема, Національного науково-природничого музею. Вікна на трьох поверхах в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів вибило вибуховою хвилею.

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