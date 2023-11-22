У Данії проходить інфокампанія про український Голодомор

Напередодні вшанування українським народом 90-х роковин Голодомору 25 листопада 2023 року, Український дім в Данії ініціював кампанію з інформування данських парламентарів і суспільстваа щодо Голодомору. Про це повідомила пресслужба Українського дому в Данії.

Метою кампанії є визнання данським парламентом Голодомору геноцидом. Слухання щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу в парламенті Данії мають пройти вже у грудні цього року.

Український дім в Данії ініціював створення та передачу данським парламентарям символічних предметів та інформаційних листів за підписами активістів та керівників українських організацій в Данії, включаючи Асоціацію українців в Данії та представників українських релігійних організацій. Кожен данський парламентар отримав композицію з п’яти колосків пшениці, як нагадування про зловісний радянський Закон про 5 колосків, через який сотні тисяч українців було вбито або засуджено до ув’язнення в Сибіру. Закон став однією з низки постанов сталінського режиму, які уможливили цілеспрямоване і навмисне вбивство голодом понад 4 мільйонів українців 90 років тому.

Данія не має традиції парламентського визнання геноцидів (вірменський геноцид залишається в цій країні невизнаним).

«Не можна залишати питання визнання Голодомору геноцидом історикам, бо суспільства повинні брати на себе політичну відповідальність – визнавати злочини радянського режиму, зокрема найбільш прихований злочин радянської влади щодо мільйонів українців 90 років тому. У 30-х роках минулого сторіччя від данських політиків, а не істориків, залежало, наскільки значною могла бути допомога Данії українцям. На жаль, попри висвітлення Голодомору у данських медіа, реакція уряду тоді була доволі обмеженою. Сьогодні, коли Данія є лідером серед країн, що підтримують Україну у сучасній війні супроти Росії, ми очікуємо, що данці виправлять цю історичну несправедливість, визнаючи Голодомор геноцидом, і будуть далі сприяти Україні у постанні справедливості у ХХІ сторіччі,» – прокоментувала голова Українського дому в Данії Наталія Попович.

Попович провела лекції з питань Голодомору для учасників щорічної конференції «Heritage Friday», співорганізаторами якої стали BlueShield Denmark і UNESCO, української школи «Родовід» та дансько-української спільноти в м. Роскільде. На минулому тижні відбулись читання з дітьми книги «Скриня» української авторки Катерини Єгорушкіної, візит якої організував Український дім. Книга «Скриня», як методичний матеріал для спілкування з дітьми у нетравматичний спосіб про травму Голодомору, що передається з покоління у покоління, була представлена в рамках конференції для експертів з питань культури.

25 листопада о 16:00 Український дім у Данії організовує спеціальний захід, під час якого запалять свічки в пам’ять про мільйони жертв. У події візьмуть участь посол України в королівстві Данії Михайло Видойник, високоповажні особи Данії, представники релігійних організацій та громадські лідери. На заході також пригощатимуть українським хлібом, випеченим українськими, польськими та данськими пекарями, та українським вином.

Нагадаємо, у березні Український Дім у Данії відзначив день Шевченка.