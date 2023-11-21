Музей Києва відкриває виставку «Київська ялинка від XIX ст. - до сьогодення»

23 листопада у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відкриють виставку «Київська ялинка від XIX cт. - до сьогодення». Про це повідомила пресслужба музею.

Цього року, коли Україна перейшла на новоюліанський календар та відзначатиме Різдво 25 грудня, Музей історії міста Києва спільно з колекціонеркою старовинних ялинкових прикрас Мариною Лукʼяновою представляють виставку «Київська ялинка від XIX cт. - до сьогодення», яка дасть змогу відвідувачам поринути в атмосферу різдвяного Києва різних періодів.

Святкова сукня ручного пошиття початку XIXст.; оригінальні ялинкові прикраси часів Кайзера Вільгельма, що використовувались у цілях пропаганди; ведмедик 1940-х років, знайдений в руїнах перед Михайлівською площею; Дід Мороз 1926 року; ковзани 1920-х років; меблі, яким понад 200 років; грамофон початку XX ст. - ці та багато інших унікальних експонатів будуть представлені на виставці у спеціально облаштованих інтер'єрах за різні періоди з ХІХ по кінець ХХ століття. Особливе місце в експозиції займає саме ялинка як головний атрибут свята й іграшки до неї. У кожному інтер’єрі відвідувач зможе побачити ялинку, оздоблену актуальними на той час іграшками. На виставці будуть представлені зразки ялинкових прикрас з особистої колекції Марини Лук’янової з середини ХІХ століття і до 90-х років ХХ століття.

Виставку супроводжують живописні та графічні роботи українських митців із зображенням видів зимового Києва з фондів Музею історії міста Києва.

Куратори виставки: Ольга Друг, Катерина Боровик, Марина Лук’янова. Виставка триватиме до 04.02.2024 р.