Музею книги та друкарства в Острозі передали рідкісні книги

Жителька Острога у Рівненській області Анна Мартинюк передала місцевому Музею книги та друкарства два унікальних видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

Про це повідомила пресслужба Рівненської облради.

Перша книга була видана в Києві 1894 року. Це друге київське видання “Кобзаря”. Перше, яке було видано 1889 року, вже є в колекції Музею книги.

Фото: Рівненська облрада

Друга книга - рідкісне букіністичне видання “Кобзаря”, вперше видане німецькою мовою 1962 року.

Фото: Рівненська облрада

Зазначається, що колекція “Кобзарів” Музею книги та друкарства містить понад 200 цікавих та унікальних примірників.

Найстаріший “Кобзар”, який зберігається в Острозі, виданий у Празі 1876 року. Це перше безцензурне видання цієї книги.

Як раніше повідомлялось, “Державний історико-культурний заповідник м. Острога” оцифрував Острозьку Біблію 1581 року. Тепер унікальне видання можуть переглянути онлайн всі охочі.