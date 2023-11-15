Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, - Зеленський

Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій”, - наголосив президент.
Володимир Зеленський також запевнив, що міжнародна роль Росії лише слабшатиме.
Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023
Як раніше повідомлялось, Олена Зеленська закликала ЮНЕСКО розширити присутність в Україні.