Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
ГоловнаКультура

Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, - Зеленський

Президент наголосив, що епоха російського впливу закінчилася.

Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, - Зеленський
Фото: news.un.org

Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій”, - наголосив президент.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Володимир Зеленський також запевнив, що міжнародна роль Росії лише слабшатиме.

Як раніше повідомлялось, Олена Зеленська закликала ЮНЕСКО розширити присутність в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies