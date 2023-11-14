Львівську цінну мозаїку позначать міжнародним охоронним знаком “Блакитний щит”

Львівська міськрада сформувала список цінних мозаїк ще в 2019 році.

У Львові мозаїчні твори позначають міжнародним пам’яткоохоронним знаком “Блакитний щит”. Це роблять для посилення інформування і захисту мозаїк.

Про це повідомила Львівська міська рада.

“Йдеться про мозаїки на 81-ій локації, які внесені до переліку цінних та є об’єктами культурної спадщини. На сьогодні ознаковано вже кілька мозаїчних творів, зокрема на вул. Медової Печери, 71, на вул. Промисловій, 39, на вул. Керченській, 8”, - розповіли в пресслужбі.

Як уточнюється, на емблемі розміщено напис “Об’єкт культурної спадщини. Охороняється законом”.

Загалом впродовж кількох днів у Львові мають позначити 20 мозаїчних творів, на решті “Блакитний щит” планують розмістити в кінці 2023 – на початку 2024 року.

Львівська міськрада сформувала список цінних мозаїк ще в 2019 році.

Місто попереджає власників будівель з мозаїкою про проведення робіт, а якщо мозаїки розташовані в інтер’єрах приміщень, потрібен дозвіл власників. Таких робіт близько 20.

Нагадаємо, у Львові демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яка була встановлена у 1983 році на честь космонавтки СРСР Валентини Терешкової, яка сьогодні є депутаткою Держдуми РФ і підтримує війну проти України.