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У Львові демонтували скульптуру "Космонавтика", встановлену на честь Терешкової

Пам'ятник перенесуть в Музей тоталітарних режимів "Територія терору".

У Львові демонтували скульптуру "Космонавтика", встановлену на честь Терешкової
Фото: Суспільне

У Львові демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яка була встановлена у 1983 році на честь космонавтки СРСР Валентини Терешкової, яка сьогодні є депутаткою Держдуми РФ і підтримує війну проти України.

Про це повідомляє "Суспільне".

Пам’ятник був установлений на вулиці, яка в часи СРСР теж називалася на честь Терешкової. Композиція складається із трьох променів-зірок та людини у скафандрі.

Історик Іван Сварник припускає, що пам’ятник встановили у 1983 році, коли виповнилося 20 років від космічного польоту Терешкової.

"Оскільки вулиця ця в радянський час мала ім’я Валентини Терешкової, то без жодного сумніву, цей пам’ятник був знаком на честь Терешкової. Пам’ятником його важко назвати, бо це радше мала пластика, бо то не є щось таке монументальне, тим більше там не було підпису жодного", – каже історик.

Пам'ятник перенесуть в Музей тоталітарних режимів "Територія терору".

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Терешкова голосувала за окупацію Криму. Саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

В Україні переіменували валиці, названі на її честь, за процедурою декомунізації, оскільки Терешкова буля діячкою Комуністичної партії.

На Львівщині останню вулиці Терешкової перейменували минулого року. Тепер вона носить назву отця Маркіяна Марисюка.

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