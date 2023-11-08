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Велика Британія ввела санкції проти золотодобувного та нафтового секторів Росії

Під обмеження потрапили 29 фізичних та юридичних осіб.

Велика Британія ввела санкції проти золотодобувного та нафтового секторів Росії
Фото: ЕРА/UPG

У середу Велика Британія запровадила санкції проти 29 осіб і організацій, які працюють у російському золотодобувному та нафтовому секторах, пише Reuters.

Серед тих, хто підпав під санкції, входить мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка, за інформацією Лондона, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад 300 мільйонів доларів.

Окрім того, Британія ввела санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd, а також олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

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“Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото та нафту – два найважливіших джерела доходу для російської військової машини”, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. 

Британія також наклала санкції на компанію з торгівлі енергетикою Paramount Energy & Commodities DMCC, заявивши, що її непрозорі структури власності були використані Росією для зменшення впливу санкцій “Групи семи”, пов’язаних з нафтою.

Нагадаємо, газета Financial Times написала, що, за офіційними даними, понад 100 британських компаній визнали порушення британських санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року.

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