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Зеленський надав чинності санкціям проти пов'язаних із Фрідманом компаній

Йдеться про дев'ять юридичних осіб, зареєстрованих переважно на Кіпрі. 

Зеленський надав чинності санкціям проти пов'язаних із Фрідманом компаній
Михайло Фрідман
Фото: tsn.ua

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти низки юридичних осіб. Пропозицію щодо вжиття обмежувальних заходів раніше внесла СБУ, а затвердила Рада національної безпеки і оборони. Компанії пов'язані з російським олігархом Фрідманом

Про санкції йдеться в оприлюдненому на сайті президента указі №739/2023. Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У санкційному списку опинилися дев'ять компаній. Санкції щодо трьох із них, Sogeral Foundation (Князівство Ліхтенштейн), Haberfield Limited (Кіпр), Slavisilla Holdings Limited (Кіпр) застосовані на 10 років.

Проти Alfa Finance Holdings Limited (Кіпр), Erasmony Limited (Кіпр), Rissa Investment Limited (Кіпр), International Distributions Syystems Limited (Кіпр) та CTF Holdings (Люксембург) і Dendar Invsetment Find Limited – на два роки. 

Обмеджувальні заходи передбачають:

  • блокування активів
  • запобігання виведенню капіталу з України
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Нагадаємо, що Фрідман перебуває під американськими санкціями. На початку вересня олігарху заочно повідомила про підозру СБУ. За даними слідства, він причетний до фінансування війни. 

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