Угорщина може блокувати у грудні схвалення початку перемовин про вступ України у ЄС

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує блокувати рішення на користь України щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу на наступному саміті ЄС у грудні.

Про це заявив політичний радник прем’єра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю виданню NOS.

За його словами, права угорської нацменшини в Україні порушуються.

“Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні”, − зазначив Орбан.

Він має на увазі нещодавно прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, не лише угорські, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

“Діти, які виростають в угорськомовній сім’ї в Україні, будуть сильно відставати в школі. Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини дуже чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз”, − додав радник.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що завтра Єврокомісія може рекомендувати почати перемовини про членство України з певними умовами. Остаточне формулювання ще не затверджено.

3 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо національних спільнот, необхідний для євроінтеграції України. Верховна Рада проголосувала його ще у вересні.