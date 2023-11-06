Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
ГоловнаПолітика

У березні наступного року можуть початися переговори стосовно вступу України до ЄС, – журналіст

Також переговори щодо членства у ЄС може почати і Молдова.

У березні наступного року можуть початися переговори стосовно вступу України до ЄС, – журналіст
Фото: EPAUPG

Очільники офісів єврокомісарів, які представляють 27 членів Європейського Союзу, провели присвячену розширенню ЄС зустріч.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го)", – написав Джозвяк.

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що Грузія може отримати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку.

Як раніше повідомлялось, очікується, що цього тижня Єврокомісія оприлюднить річну доповідь щодо розширення ЄС, яка вперше відобразить прогрес України, Молдови й Грузії на шляху до членства в ЄС. Україна сподівається на позитивну оцінку своїх зусиль у цьому напрямку, що може дозволити ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС вже цього року, під час грудневою Європейської ради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies