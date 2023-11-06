У день місцевих виборів у Молдові сайт ЦВК атакували хакери

У день виборів місцевих виборів у Молдові зафіксували кілька хакерських атак, після закриття виборчих дільниць в роботі сайту ЦВК спостерігались перебої. Про це заявила на пресконференції голова Центрвиборчкому Анжела Караман, – пише NewsMaker.

«У день виборів, а саме після закриття виборчих дільниць, зафіксували інциденти в галузі кібербезпеки та кілька спроб вивести з ладу IT-інфраструктуру ЦВК. Це призвело до того, що на короткі часові проміжки під час відображення попередніх результатів зовнішнє оновлення інформації сповільнилося», – заявила Караман.

За її словами, фахівці зі служби технологій та кібербезпеки оперативно відреагували на всі виявлені загрози, зуміли своєчасно блокувати ці атаки та забезпечити безперебійну роботу інформаційної системи.

Нагадаємо, у неділю в Молдові відбувалися загальні вибори до місцевих органів влади. Експерти стверджують, що ця виборча кампанія була найнекоректнішою з погляду численних випадків підкупу виборців.