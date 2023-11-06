Словаччина не блокуватиме приватний експорт зброї в Україну, – Фіцо

Однак країна не стане передавати зброю зі своїх запасів у якості допомоги.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дещо пом’якшив ключову передвиборчу обіцянку припинити військову допомогу Україні і заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, – пише Bloomberg.

Фіцо, який перед голосуванням у вересні пообіцяв, що «жодної партії» не надійде зі Словаччини до її до України, заявив у понеділок, що передвиборча обіцянка стосувалася лише поставок із запасів словацької армії.

«Якщо компанія хоче виробляти і продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти», — сказав він журналістам після відвідин штаб-квартири Міноборони в столиці Братиславі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголошував, що новий уряд не підтримуватиме Україну у військовій сфері, і його країна зосередиться лише на гуманітарній допомозі.