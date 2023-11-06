Місто Делі в Індії обмежить використання транспортних засобів протягом наступного тижня − з 13 по 20 листопада, щоб зменшити забруднення повітря.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву місцевої влади.

Правила дозволять транспортним засобам з непарними номерними знаками курсувати в непарні дати, а в інші дні – відповідно транспортним засобам з парними номерами.

За даними федерального органу з контролю за забрудненням, у понеділок якість повітря у регіоні була “критичною” третій день поспіль у місті, що змусило міську владу продовжити закриття початкових шкіл до 10 листопада.

“Існує ймовірність того, що забруднення повітря зросте після Дівалі”, − сказав Гопал Рай, міністр охорони навколишнього середовища Делі. Йдеться про індуїстський фестиваль 12 листопада, під час якого часто підпалюють заборонені петарди.

Однак матч на чемпіонаті світу із крикету у понеділок не відмінили, організатори встановили очищувачі повітря в роздягальні гравців та використовували спринклери для води для зменшення забруднювачів у повітрі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, рівень забруднення повітря в індійському Делі у 100 разів перевищує норму, встановлену ВООЗ. Це пов’язують з різким зростанням кількості підпалів фермерами своїх полів під час посівного сезону, посиленням вітрів, які принесли речовини-забрудники у Делі, та падінням температури.