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ЦАХАЛ взяв під контроль базу ХАМАСу у Секторі Гази

Ізраїль вразив за добу 450 цілей.

ЦАХАЛ взяв під контроль базу ХАМАСу у Секторі Гази

Сухопутні війська ЦАХАЛу взяли під контроль базу терористів ХАМАСу у Секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Вони також вразили з повітря 450 цілей і вбили командирів терористів. 

Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. 

Тель-Авів ліквідував, зокрема, Джамаля Муссу, який відповідав за спеціальні операції безпеки в терористичній організації. У 1993 році Джамаль Мусса стріляв по солдатах ЦАХАЛу, які патрулювали Сектор Гази. 

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Загалом за останню добу ізраїльські винищувачі завдали ударів по понад 450 об’єктах ХАМАСу: тунелях, терористах, військових комплексах, спостережних пунктах і пунктах запуску протитанкових ракет.

Нагадаємо, солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завдання підрозділу − оточити сили ХАМАСу у місті Газа.

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