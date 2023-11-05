ЦАХАЛ повідомив, що внаслідок обстрілу з Лівану загинув цивільний

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу з Лівану в Ізраїлі було вбито одну цивільну особу. Про це пише BBC.

Глава Генштабу ізраїльської армії Херці Ха-Леві заявив, що “ми готові будь-якої миті розпочати наступ на півночі”, якщо ситуація загострюватиметься.

““Хезболла” продовжує підривати безпеку на півночі й без розбору нападає на жителів півночі (Ізраїлю), ризикуючи стабільністю на півдні Лівану”, − сказав представник ЦАХАЛу.

Протитанкова ракета була випущена з Лівану по кібуцу Іфтах, розташованому неподалік кордону.

Після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня перестрілки між ліванським угрупуванням шиїтів “Хезболла” і ЦАХАЛом відбуваються майже щодня. З обох сторін до сьогодні цілями були військові об'єкти, водночас обидві сторони, мабуть, вживали заходів для запобігання ескалації. Однак у неділю державні ЗМІ Лівану повідомили, що внаслідок ізраїльського удару було вбито чотирьох мирних жителів − трьох дітей та їх бабусю.

Минулої п'ятниці лідер “Хезболли” Хасан Насралла підкреслив, що якщо під час ізраїльських ударів загинуть мирні жителі, угруповання відповість тим самим.

Нагадаємо, Насралла також заявив, що фронт у Лівані зміг відволікти половину ВМС і третину ізраїльської армії, яка підійшла до кордону з Ліваном.