У Франції після 7 жовтня зафіксували понад тисячу антисемітських актів

У Франції зафіксували більше тисячі антисемітських актів після нападу 7 жовтня терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, пише The Times of Israel.

Цифри зросли до 1040, сказав він телеканалу France 2.

Міністр додав, що за злочини арештували 486 осіб, 102 з них були іноземцями.

Нагадаємо, поліція Парижа затримала подружжя з Молдови за те, що вони наклеїли зірку Давида на стіну в 10-му окрузі французької столиці. Там за останні дні з'явилися десятки подібних написів. Ці графіті розглядаються як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом.