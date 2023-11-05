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36-та дивізія ЦАХАЛу вдарила углиб Сектора Гази, її завдання – оточити місто

Військові зайняли позиції вздовж узбережжя. 

36-та дивізія ЦАХАЛу вдарила углиб Сектора Гази, її завдання – оточити місто
Фото: EPA/UPG

Солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

У рамках розширення наземних операцій протягом останнього тижня 36-й дивізіон діяв у північній частині території та зайняв позиції вздовж узбережжя. 

Завдання підрозділу − оточити сили ХАМАСу у місті Газа, а також завдавати удари та знищувати окремі цілі, включно зі значними активами та центрами управління терористів.

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Під час боїв у Газі 36-та дивізія вразила понад 1600 цілей: інфраструктуру терорганізації, склади зброї, пункти запуску протитанкових ракет і пункти спостереження, а також ліквідувала бойовиків. 

З початку війни військовослужбовці знищили понад 300 терористів у бойових діях із застосуванням артилерійського вогню та взаємодії ВПС Ізраїлю з піхотою та бронетанковими солдатами. За 12 годин вони поцілили у майже 50 об’єктів, зокрема у зоні бойових дій, серед яких є оперативні резиденції, форпости, військові позиції та підземна інфраструктура.

Нагадаємо, ЦАХАЛ заявляє, що під час наземної операції за допомогою сухопутних, повітряних і військово-морських сили Ізраїлю вдалося знищити понад 2,5 тисячі об'єктів терористів ХАМАСу

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