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ХАМАС призупинив виїзд іноземців із сектору Гази після ізраїльського удару по машині швидкої допомоги

Терористи не збираються знімати цю заборону, поки поранених палестинців не буде евакуйовано до Єгипту. 

ХАМАС призупинив виїзд іноземців із сектору Гази після ізраїльського удару по машині швидкої допомоги
Бойовики ХАМАС у Газі.
Фото: CHRIS MCGRATH

Після ізраїльського удару по машині швидкої допомоги терористичне угруповання ХАМАС призупинило виїзд із сектору Гази до Єгипту іноземців, поранених палестинців, а також палестинців із подвійним громадянством, пише DW. 

Джерело, близьке до Червоного півмісяця Єгипту, у суботу, 4 листопада, підтвердило агентству dpa, що влада в Газі заборонила співробітникам палестинського Червоного півмісяця доставляти поранених до Єгипту. 

У той же час, згідно з заявами влади, іноземці не зможуть покинути сектор Газа, поки поранених палестинців не буде евакуйовано до Єгипту, а для цього потрібно створити безпечні шляхи для проїзду машин швидкої допомоги до прикордонного пункту Рафах.

При цьому, за інформацією адміністрації США, ХАМАС намагався переправити своїх бойовиків через прикордонний перехід Рафах, що тимчасово відкрився, з сектора Газа до Єгипту. Члени ХАМАС перебували у списку тяжко поранених палестинців, яких мали вивезти до Єгипту в рамках домовленості, досягнутої за посередництва США. Третина людей зі списку були "членами та бойовиками ХАМАС".

Нагадаємо, нещодавно ізраїльська армія вдарила по “швидкій”, яку використовував ХАМАС. ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС перевозить терористів і зброю на машинах швидкої допомоги.

На початку листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП «Рафах». МЗС України готує евакуацію 358 українців. Переважно це жінки та діти.

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