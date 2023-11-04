Комітет ООН схвалив російську резолюцію щодо боротьби з нацизмом з поправкою щодо маніпуляцій з боку РФ

Щороку ООН голосує за суперечливу резолюцію, цьогоріч за неї проголосувало істотно менше країн, ніж минулого року.

Третій комітет Генасамблеї ООН вкотре схвалив суперечливий проєкт російської резолюції про боротьбу з нацизмом, з поправкою, яка вказує на маніпулювання цим питанням з боку РФ. Цього року за маніпулятивну резолюцію проголосувало 11 країн-членів ООН, що істотно менше, ніж у попередні роки.

Фото: Сергій Кислиця

Проєкт резолюції рекомендує державам ООН вжити заходів щодо запобігання перегляду підсумків Другої світової війни, а також щодо заперечення воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Водночас маніпулятивний характер проєкту резолюції врівноважує поправка, за яку ГА проголосувала окремо.

Як зазначив у мережі "Х" постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, "пʼятдесят країн, серед яких ті, що найбільше постраждали від нацизму і зробили вирішальний внесок у його повалення, вкотре проголосували в 3-му комітеті проти маніпулятивної резолюції, щодо "боротьби з нео-нацизмом" авторства кремлівських воєнних злочинців, нащадків сталіна".

За словами постпреда, ця резолюція є класичним прикладом маніпулювання Генасамблеєю ООН шляхом підбору правильних фраз та наративів з метою спотворення картини сьогодення, а також приховування злочинів сталінізму на теренах України та Європи в цілому.

У поправці, яка ввійшла до тексту резолюції, вказується, що "Генасамблея з тривогою відзначає що рф намагається виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму і підкреслює що використання питання неонацизму як приводу для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні заходи боротьби з неонацизмом".

"в ООН все не лінійно: РФ була вимушена за фактом проголосувати проти себе, віддавши голос за цю резолюцію після того, як Третій комітет схвалив правку, у якій РФ як країна-агресор піддається критиці", – додає Кислиця.

Проєкт резолюції "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості" Генасамблея розглядає протягом останніх десяти років.

Перед винесенням її на сесію для голосування її розглядає Третій комітет Генасамблеї, що займається питаннями соціального та гуманітарного характеру й правами людини.

Торік ця резолюція також була ухвалена з аналогічною поправкою щодо агресії Росії.

У коментарі "Укрінформу" Сергій Кислиця зазначає: "На превеликий жаль, незважаючи на цілком пристойну та важливу назву документа, формулювання його положень не дає можливості підтримати його тим державам, котрі найбільше постраждали під час Другої світової війни, і тим, які входили в антигітлерівську коаліцію, зокрема це країни Європи та Північної Америки".

Публічне "каяття" Кремля щодо цього "сприяло б припиненню наявної в Росії широкої практики нетерпимості, яка лише посилюється через державну політику прославляння культу Сталіна", – пояснив він.

При цьому Кислиця висловив сподівання, що в майбутньому на розгляд Генасамблеї таки буде винесено резолюцію, яка засуджуватиме злочини проти людяності з боку тоталітарних режимів і за яку проголосують "усі держави, що зазнали мільйонних людських втрат, як і Україна, для подолання нацизму".

Генасамблея ООН під час екстреного засідання не змогла засудити напад ХАМАСу на Ізраїль.