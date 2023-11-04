Ізраїльська армія вдарила по “швидкій”, яку використовував ХАМАС

ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС перевозить терористів і зброю на машинах швидкої допомоги.

Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка використовувалася терористичним осередком ХАМАС у безпосередній близькості від їхньої позиції в зоні бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Армії Ізраїлю.

“Під час удару було вбито кілька бойовиків ХАМАС. Ми маємо намір оприлюднити додаткову інформацію. Більш детальна інформація була передана спецслужбам, з якими ми співпрацюємо”, - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ наголосив, що має інформацію, яка демонструє, що метод роботи ХАМАС полягає в тому, щоб перевозити терористів і зброю на машинах швидкої допомоги.

“Наголошуємо, що ця територія є зоною бойових дій. Цивільних жителів цього району неодноразово закликають евакуюватися на південь заради їхньої власної безпеки”, - підсумували в ізраїльській армії.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його держава відмовляється від припинення вогню, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів.