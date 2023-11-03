Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
ГоловнаСвіт

​Через шторм Кіаран у Бельгії загинув п'ятирічний український хлопчик

Інформацію підтвердило МЗС України.

​Через шторм Кіаран у Бельгії загинув п'ятирічний український хлопчик
Шторм Кіаран, Велика Британія, 2 листопада 2023 року
Фото: EPA/UPG

Через шторм Кіаран у Західній Європі загинув п'ятирічний український хлопчик, повідомляє ВВС із посиланням на AFP.

Загалом шторм забрав життя щонайменше 12 осіб.

Трагедія сталася в бельгійському місті Гент. Тут також загинула 64-річна жінка.

Хлопчик і ще одна дитина перебували на майданчику, як на них упали гілки дерев. Українець помер у лікарні. Інший потерпілий отримав легкі травми.

На іншу жертву впало дерево. Її дочка, яка на той момент перебувала поруч, отримала перелом ноги.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", - повідомили у пресслужбі МЗС України.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, через Кіаран отримали поранення десятки людей. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги.

Кіарін прийшов за штормом Бабет два тижні тому. Його появу спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені. 

Минулого тижня на півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies