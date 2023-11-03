​Через шторм Кіаран у Бельгії загинув п'ятирічний український хлопчик

Через шторм Кіаран у Західній Європі загинув п'ятирічний український хлопчик, повідомляє ВВС із посиланням на AFP.

Загалом шторм забрав життя щонайменше 12 осіб.

Трагедія сталася в бельгійському місті Гент. Тут також загинула 64-річна жінка.

Хлопчик і ще одна дитина перебували на майданчику, як на них упали гілки дерев. Українець помер у лікарні. Інший потерпілий отримав легкі травми.

На іншу жертву впало дерево. Її дочка, яка на той момент перебувала поруч, отримала перелом ноги.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", - повідомили у пресслужбі МЗС України.

Нагадаємо, через Кіаран отримали поранення десятки людей. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги.

Кіарін прийшов за штормом Бабет два тижні тому. Його появу спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені.

Минулого тижня на півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів.