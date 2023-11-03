Негода зійшла на північно-західну Європу проливним дощем і вітром зі швидкістю до 200 км/год.

Щонайменше семеро людей загинули та десятки отримали поранення під час шторму Кіаран, пише The Guardian.

Негода зійшла на північно-західну Європу проливним дощем і вітром зі швидкістю до 200 км/год. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги.

У департаменті Ена на півночі Франції водій вантажівки загинув через падіння дерева. У країні понад 1,2 мільйона осіб залишилися без електроенергії.

70-річний чоловік помер у Гаврі, впавши з балкона через сильний вітер, а у центрі Мадрида жінка загинула, коли на неї впало дерево, троє людей були поранені.

Ще дві жертви зафіксовано в центрі Гента у Бельгії − на них впали гілки з дерев. Одній було п’ять років, а іншій – 64. У Нідерландах людину на смерть розчавило деревом у Венраї в південній провінції Лімбург. Щонайменше 10 інших людей отримали поранення від уламків. Також 46-річна жінка з Баварії, яка була на сімейному відпочинку з чоловіком і двома дітьми, загинула внаслідок падіння дерева під час походу поблизу Раммельсберга в горах Гарц.

Шторм Кіаран, Іспанія, 2 листопада 2023 року

Шторм Кіарін, який прийшов за штормом Бабет два тижні тому, спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені.

Залізничні та поромні перевезення, включно з Eurostar, який з'єднує Нідерланди, Бельгію, Францію, Німеччину та Великобританію, були призупинені, а нідерландська національна авіакомпанія KLM скасувала всі рейси, що вилітають та прибувають до країни.

Наслідки урагану відчувалися навіть на півдні Іспанії та Португалії, де в кількох регіонах була оголошена червона тривога. Дерева, що впали, стали причиною відключення електроенергії. Іспанська влада попередила про хвилі заввишки до дев'яти метрів уздовж північного узбережжя Атлантичного океану.

Фото: EPA/UPG Шторм Кіаран, Велика Британія, 2 листопада 2023 року

Нагадаємо, минулого тижня на півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів.