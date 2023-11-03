Щонайменше семеро людей загинули та десятки отримали поранення під час шторму Кіаран, пише The Guardian.
Негода зійшла на північно-західну Європу проливним дощем і вітром зі швидкістю до 200 км/год. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги.
У департаменті Ена на півночі Франції водій вантажівки загинув через падіння дерева. У країні понад 1,2 мільйона осіб залишилися без електроенергії.
70-річний чоловік помер у Гаврі, впавши з балкона через сильний вітер, а у центрі Мадрида жінка загинула, коли на неї впало дерево, троє людей були поранені.
Ще дві жертви зафіксовано в центрі Гента у Бельгії − на них впали гілки з дерев. Одній було п’ять років, а іншій – 64. У Нідерландах людину на смерть розчавило деревом у Венраї в південній провінції Лімбург. Щонайменше 10 інших людей отримали поранення від уламків. Також 46-річна жінка з Баварії, яка була на сімейному відпочинку з чоловіком і двома дітьми, загинула внаслідок падіння дерева під час походу поблизу Раммельсберга в горах Гарц.
Шторм Кіарін, який прийшов за штормом Бабет два тижні тому, спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені.
Залізничні та поромні перевезення, включно з Eurostar, який з'єднує Нідерланди, Бельгію, Францію, Німеччину та Великобританію, були призупинені, а нідерландська національна авіакомпанія KLM скасувала всі рейси, що вилітають та прибувають до країни.
Наслідки урагану відчувалися навіть на півдні Іспанії та Португалії, де в кількох регіонах була оголошена червона тривога. Дерева, що впали, стали причиною відключення електроенергії. Іспанська влада попередила про хвилі заввишки до дев'яти метрів уздовж північного узбережжя Атлантичного океану.
Нагадаємо, минулого тижня на півдні Мексики ураган “Отіс” забрав життя щонайменше 27 осіб. Потужний шторм 5-ої категорії пронісся зі швидкістю вітру 266 км/год. Він зійшов на пляжний курорт Акапулько, завдавши шкоди на мільярди доларів.