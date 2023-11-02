США не підтримує припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази

Сполучені Штати підтримують “гуманітарні паузи”, а не припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

“Ми не підтримуємо припинення вогню, бо це дасть ХАМАСу час для перегрупування і, знову ж, поставить під загрозу громадян Ізраїлю та інших”, - повідомив Райдер.

Втім, зазначив речник Пентагону, США підтримують “гуманітарні паузи”, щоб дозволити гуманітарним вантажам потрапляти до місць призначення та продовжити звільнення заручників, а також виведення цивільних із зони конфлікту.

Генерал Патрік Райдер, запевнив, що голова Пентагону Ллойд Остін обговорює ці питання зі своїми колегами з інших країн. У переговорах йдеться, зокрема, про забезпечення цивільних жителів Гази водою, пальним, медичною допомогою та гуманітарною підтримкою.

Нагадаємо, інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю. Армія Ізраїлю знищила близько 100 тунелів, не враховуючи ті, що були зруйновані авіаударами.