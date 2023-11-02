Під нові масштабні санкції США потрапили фізичні та юридичні особи, які підтримують російську машину війни

Сполучені Штати Америки оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. У переліку опинилися фізичні та юридичні особи, які підтримують роботу воєнпрому РФ.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Обмеження мають порушити роботу мережі виробників, експортерів та імпортерів пріоритетних для РФ товарів і запчастин.

Державний департамент США, зокрема, запровадив майже сотню санкцій до осіб, що причетні до російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного секторів, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці війни та іншої шкідливої діяльності РФ.

У список потрапили закордонні особи. Зокрема, сім компаній із Туреччини, 12 з ОАЕ, одна з Оману, три з Китаю, одна зі Швейцарії. Також США ввели обмеження щодо фізичних осіб, які причетні до діяльності цих компаній.

Крім того, під санкції потрапив росіянин Артур Петров, який налагодив роботу мережу для ухилення від санкцій, та його фірми "Електроком" і Astrafteros, а також конструктор дрона-камікадзе "Ланцет" Олександр Захаров та громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії і Туреччини.

Санкції застосують проти російських фірм, які, зокрема, виробляють компоненти для військової техніки, займаються її ремонтом, дистрибуцією комплектуючих тощо (як-от "Композіт", "Лама", "ФАМ Групп", "НІК", "Станкомашстрой" тощо), а також банки і установи фінансового сектору (Санкт-Петербурзька біржа, "Абсолют Банк", "Пошта Банк" та ін.).

Нагадаємо, днями у Брукліні (США) викрили росіян, які допомагали російській армії отримувати електроніку попри санкції.

Проєкт 12-ого пакету санкцій проти Росії Євросоюз представить наступного тижня.