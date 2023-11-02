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Кіпр долучився до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Це вже 30-та країна, що підтримала документ, ухвалений у Вільнюсі.

Кіпр долучився до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Фото: turoboz.ru

Республіка Кіпр стала 30-ю країною, яка долучилася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України, ухваленої на Вільнюському саміті.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася", - написав він.

Зеленський також висловив вдячність президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу.

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"Ми продовжимо разом зміцнювати європейську безпеку та поглиблювати двосторонню співпрацю", - додав президент.

Нагадаємо, що у спільній заяві G7 закликала Китай тиснути на РФ щодо припинення війни. Докладніше чиайте в матеріалі LB.ua "Відчинені двері і вікна можливостей: чого домоглася Україна у Вільнюсі".

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