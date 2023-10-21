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Біля Ізраїльського посольства у Кіпрі пролунав вибух

Ймовірно здетонував вибуховий пристрій.

Біля Ізраїльського посольства у Кіпрі пролунав вибух
Фото: Вікіпедія

Поблизу будівлі Ізраїльського посоьства у Кіпрі пролунах вибух. Про це повідомляє місцеве видання Cyprus Mail.

У суботу вранці в Нікосії пролунав вибух. Як зазначають ЗМІ, вибуховий пристрій з піротехнічним матеріалом здетонував за 30 мерів від входу у посольство Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

 Поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року. За попередніми даними, всі четверо прибули на Кіпр з Сирії.

Поліція Кіпру обстежила автомобіль підозрюваних, всередині машини знайшли два ножі та молоток, 21-річного власника авто затримали за зберігання зброї.

У Франції готуються до терактів на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС. Там оголосили "стан надзвичайної готовності до нападу".

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