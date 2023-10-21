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Ізраїль просить своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії

Також ізраїльтян просять утриматися від поїздо до низки країн.

Ізраїль просить своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю звернувся із закликом до своїх громадян якнайшвидше виїхати з Єгипту і Йорданії та утриматися від поїздок Марокко.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на офіційно заяви Агентства національної безпеки, офісу Прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ.

У заявах наголошується, що рівень небезпеки щодо Єгипту (включаючи Синайський півострів) і Йорданії підвищують до четвертого рівня і закликають усіх ізраїльтян залишити ці країни якомога швидше.

Для Марокко рівень небезпеки підвищили до 3 рівня, а ізраїльтянам наказано уникати несуттєвих подорожей.

«Через продовження війни було виявлено подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабських країнах Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і єврейських символів», – йдеться в попередженні.

У оголошенні також зазначено, що додатково рекомендується уникати перебування в усіх країнах Близького Сходу/арабських країнах, включаючи: Туреччину, Єгипет (включаючи Синай), Йорданію, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко.

Крім того, він рекомендує уникати поїздок до таких країн, як Малайзія, Бангладеш, Індонезія та Мальдіви.

Нагадаємо, у Єгипті офіцер поліції відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. Внаслідок нападу загинули двоє туристів.

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