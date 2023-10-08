Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСвіт

У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльтянами

Щонайменше двоє людей загинуло.

У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльтянами
Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними є хагиблі. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Інцидент стався в неділю в єгипетському портовому місті Александрія. Офіцер місцевої поліції з особистої зброї розстріляв автобус, у якому перебували туристи з Ізраїлю. Внаслідок нападу загинули щонайменше два громадяни Ізраїлю та один єгиптянин. Підозрюваного наразі затримано.

МЗС Ізраїлю підтвердило інформацію про загибель двох своїх громадян. Ще один, за даними відомства, поранений.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль збільшилася, 750 людей вважаються зниклими безвісти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль пустить у дію всю міць своєї армії, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies