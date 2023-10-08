У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльтянами

Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними є хагиблі. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Інцидент стався в неділю в єгипетському портовому місті Александрія. Офіцер місцевої поліції з особистої зброї розстріляв автобус, у якому перебували туристи з Ізраїлю. Внаслідок нападу загинули щонайменше два громадяни Ізраїлю та один єгиптянин. Підозрюваного наразі затримано.

МЗС Ізраїлю підтвердило інформацію про загибель двох своїх громадян. Ще один, за даними відомства, поранений.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль збільшилася, 750 людей вважаються зниклими безвісти. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль пустить у дію всю міць своєї армії, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС.