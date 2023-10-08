Кількість постраждалих внаслідок нападу ісламістів на Ізраїль збільшилася

Кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок вторгнення та обстрілів терористів ХАМАС збільшилася. поранено щонайменше 1864 особи, – пише Times of Israel.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені. Крім того, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.

Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте у ЦАХАЛі підтвердили загибель 26 військовослужбовців.

У суботу вранці ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з території Сектора Газа. Ісламісти прорвали кордон та захопили поліцейські дільниці, бази та полонених. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів по військових об'єктах і штаба ХАМАС.

в неділю вранці угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.