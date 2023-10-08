Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
ГоловнаСвіт

Кількість постраждалих внаслідок нападу ісламістів на Ізраїль збільшилася

Поранення отримали щонайменше 1864 особи.

Кількість постраждалих внаслідок нападу ісламістів на Ізраїль збільшилася
Фото: EPA

Кількість постраждалих в Ізраїлі внаслідок вторгнення та обстрілів терористів ХАМАС збільшилася. поранено щонайменше 1864 особи, – пише Times of Israel.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що 19 осіб перебувають у важкому стані, ще 326 - важко поранені. Крім того, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб.

Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих. Проте у ЦАХАЛі підтвердили загибель 26 військовослужбовців.

У суботу вранці ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з території Сектора Газа. Ісламісти прорвали кордон та захопили поліцейські дільниці, бази та полонених. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів по військових об'єктах і штаба ХАМАС.

в неділю вранці угруповування "Хезболла" вдарило по півночі Ізраїля. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies