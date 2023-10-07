Ізраїльська армія заявила, що відновила контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни, повідомляє видання HAARETZ.

Речник ізраїльських військових заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю прикордонних громад Гази, куди проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

До списку входять Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нірім, Назів Хатхара, Нір Оз, форпост Нахаль Оз, Хуліт, Нір Ам, Нір Іцхак, Беер-Шева, Сде Ємен, Маген і Урім.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день.Він закликав жителів Гази тікати, оскільки ізраїльські військові будуть знищувати бойовиків ХАМАСу на цій території.