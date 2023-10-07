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Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю (оновлено)

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю (оновлено)
Фото: скриншот відео

Ізраїльске видання Haaretz повідомляє про ще одну масовану ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю. 

За інформацією видання, ракети були запущені в бік Тель-Авіва, Бат-Яма, Рішон-ле-Ціона та інших міст у центральній частині Ізраїлю.

Також про ракетний удар повідомили рятувальні служби. Атака почалася з 20:00.

Оновлено, 21:18. Тим часом джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю підтвердили ракетний удар по Тель-Авіву. Є інформація про зруйновані будинки

Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.

За даними The Times of Israel, внаслідок удару ХАМАС по центральним районам Ізраїлю сьогодні ввечері постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві. Угруповання ХАМАС заявило, що випустило по Ізраїлю 150 ракет.

У соцмережах з’являються відео атаки. 

Пізніше з’явились відео наслідків вечірнього удару бойовиків ХАМАС по Тель-Авіву.

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Ізраїлю заявив, що його країна припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази. Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю. 

Тим часом Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

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