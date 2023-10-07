У Німеччині вимагають скоротити пільги для нових біженців з України

Німецькі округи закликають до скоротити пільги для майбутніх біженців з України, – повідомляє Welt.

Біженці з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку. Так стверджує президент ради німецьких округів Райнхард Загер.

Вищий комітет 294 німецьких округів погодив цю позицію кілька днів тому.

"Рада округів вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимоги працювати для біженців", – пише видання.

Прессекретар організації Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов вважає цю вимогу нереалістичною, адже це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців.

"Всі біженці прибули до Німеччини втекли з одних і тих же причин. Не може бути ніякого крайнього терміну, який би це змінив", – сказав він. Вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від надто високих очікувань щодо можливих скорочень для шукачів притулку в дебатах про імміграцію.

"Ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас насамперед через правову визначеність, перспективу справедливої процедури надання притулку та повагу до прав людини", – сказав він.

Брюкер також нагадав, що рівень виплат для шукачів притулку "не може бути змінений довільно": Водночас експерт висловився за докорінну перебудову розподілу новоприбулих біженців у Німеччині.

"Ми припустилися помилки в минулому, відправивши більшу кількість біженців у структурно слабкі регіони з високим рівнем безробіття. Це значно зменшило шанси на інтеграцію", – сказав він.

Нагадаємо, з 2024 року уряд Німеччини виділить на підтримку витрат біженців максимум 1,7 млрд євро. А уряд Швейцарії вивчає умови щодо припинення тимчасового захисту для українців.