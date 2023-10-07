Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн

Для в'їзду українців залишилися тільки пункт у Псковській області та "Шереметьєво".

Російська влада заборонила громадянам України в'їжджати на територію РФ через майже всі пункти пропуску, які раніше працювали в третіх країнах.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на російське видання "Комерсант".

Згідно з рішенням уряду РФ, від 16 жовтня на автомобілі проїзд буде дозволений тільки через пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області.

Авіатранспортом в РФ можна буде потрапити через та московський аеропорт "Шереметьєво".

За словами російської влади "тимчасовий захід спрямований на безпеку жителів РФ у геополітичних умовах, що склалися".

Ці обмеження поширюються на всіх громадян України віком від 14 років, а також для дітей віком до 14 років, яких супроводжує законний представник, опікун чи піклувальник-іноземець.

Водночас, нові правила не діятимуть для тих дітей віком до 14 років, які їдуть із інших країн самі чи у супроводі громадян Росії.

Громадяни ж України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, можуть перетинати кордон як раніше.

Нагадаємо, з 1 жовтня у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу Генеральне консульство Фінляндії – одна з найбільших дипустанов країни.