Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення від уряду ФРН на десятки тисяч боєприпасів для України

Німецька компанія Rheinmetall отримала велике замовлення від уряду на десятки тисяч боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті компанії.

Уряд ФРН уклав угоду на постачання українським Збройним Силам десятків тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів сімейства Assegai для німецької армії. Постачання заплановано на 2024 рік.

Через війну в Україні Rheinmetall отримали декілька великих замовлень артилерійських боєприпасів від інших держав, які вирішили поповнити свої запаси.

Нагадаємо, днями лідери НАТО провели відеоконференцію, під час якої йшлося, зокрема, про підтримку України у війні з Росією. Після переговорів очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що окрім запропонованої €50-мільярдної допомоги Києву до березня 2024 року наша держава має отримати мільйон боєприпасів.

Тим часом Великобританія і НАТО попередили, що у західних держав закінчуються боєприпаси, які можна було б надати Україні. Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, заявив, що урядам і оборонним компаніям тепер доводиться "нарощувати виробництво набагато швидшими темпами".