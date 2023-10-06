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Найвища вершина Західної Європи Монблан скоротилася до найнижчого рівня за 22 роки

За два роки гора зменшилася на два метри.

Найвища вершина Західної Європи Монблан скоротилася до найнижчого рівня за 22 роки
Фото: EPA/UPG

Монблан, найвища вершина Західної Європи, зменшилася на два метри за два роки й скоротилася до найнижчого рівня з початку точних вимірювань 22 роки тому. Тепле літо зменшило розмір снігового покриву, пише Reuters.

Команда топографів, яка проводить вимірювання кожні два роки, повідомила на пресконференції в Шамоні у Французьких Альпах, що зараз висота гори становить 4805,59 метра. Це на 2,22 метра нижче, ніж показали останні вимірювання у вересні 2021 року (4807,81 метра).

“Вершина Монблану схожа на дюну, вона рухається, і це не вперше, коли ми вимірювали коливання висоти понад два метри”, − сказала Сесіль Таффін з профспілки геодезистів UNGE.

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Вона додала, що цьогорічний особливо низький рівень, ймовірно, пов’язаний з відсутністю дощів і спекотним літом.Коли у вересні 2001 року почалися точні супутникові вимірювання гори, висота Монблану становила 4010,40 метрів.

Між 2001 і 2013 роками вона коливалася від 4808 до 4810 метрів з рекордними 4810,90 метрів у 2007 році, але з 4810,02 метрів у 2013 році має тенденцію до зниження.

Скеляста вершина Монблану досягає 4792 метри, але загальна висота залежить від снігового покриву, який зазвичай збільшується влітку, коли дощ на вершині перетворюється на сніг.

Вперше з 2015 року сніговий покрив Монблану у вересні залишився практично незмінним порівняно з червнем.

“Зазвичай Монблан набирає один метр з червня по вересень, але цього літа цього не сталося через кілька днів плюсових температур, навіть рекордних 10 градусів за Цельсієм”, − додав він.

Фото: EPA/UPG

Топографи зазначили, що не вони повинні інтерпретувати свої дані, а фахівці зі зміни клімату висунуть теорії, щоб пояснити це явище. Зазначимо, до супутникової навігації із її сантиметровою точністю вчені використовували GPS, тригонометричні оцінки та барометричні вимірювання, які можуть відхилятися на кілька метрів.

Нагадаємо, рівень морського льоду, яким покритий океан навколо Антарктиди, цієї зими досяг рекордно низького рівня.

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