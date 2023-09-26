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Рівень морського льоду в Антарктиці взимку досяг рекордно низького рівня

Вплив зміни клімату на південному полюсі посилюється.

Рівень морського льоду в Антарктиці взимку досяг рекордно низького рівня
Фото: Національний антарктичний науковий центр, станція українська антарктика

Рівень морського льоду, яким покритий океан навколо Антарктиди, цієї зими досяг рекордно низького рівня.

Про це повідомив у понеділок Національний центр даних зі снігу та льоду США (NSIDC), пише Reuters.

Такі дані посилили побоювання вчених про те, що вплив зміни клімату на південному полюсі посилюється.

Дослідники попереджають, що зміни можуть мати жахливі наслідки для пінгвінів, які розмножуються та вирощують дитинчат на морському льоду, а також прискорюють глобальне потепління через зменшення кількості сонячного світла, що відбивається білим льодом назад у космос.

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Пік площі морського льоду в Антарктиді цього року зафіксували 10 вересня, коли він охоплював 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим максимумом з початку супутникових записів у 1979 році. Це приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менше льоду, ніж у попередній зимовий рекорд, встановлений у 1986 році.

“Це не просто рекордний рік, це надзвичайний рекордний рік”, − сказав старший науковий співробітник NSIDC Уолт Майєр.

Озвучені цифри є попередніми, а повний аналіз буде опубліковано наступного місяця.

Пори року в південній півкулі міняються місцями: морський лід зазвичай досягає максимуму у вересні наприкінці зими, а потім тане до найнижчої точки в лютому або березні, коли літо наближається до кінця. Літня площа морського льоду в Антарктиді також досягла рекордно низького рівня в лютому, подолавши попередню позначку, встановлену в 2022 році.

Зазначимо, Арктика сильно постраждала від зміни клімату за останнє десятиліття: морський лід швидко руйнується, а північний регіон нагрівається вчетверо швидше, ніж у середньому у світі.

Водночас хоча зміна клімату сприяє таненню льодовиків в Антарктиді, досі незрозуміло, як потепління впливає на морський лід поблизу південного полюса. Його протяжність там зросла у період із 2007 по 2016 рік.

Нагадаємо, що цього літа в Азії, Європі на Америці в багатьох країнах температура підвищилася до небезпечних, рекордних показників. Спека спричинила урагани, повені, засухи. У Тихому океані почалося природне погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо, яке, ймовірно, додало тепла планеті, яка вже нагрівається через зміну клімату. Фахівці кажуть, що це, ймовірно, зробить 2024 рік найспекотнішим у світі. Вони побоюються, що це спричинить потепління на понад ніж 1,5°C.

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