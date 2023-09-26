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Рінкевичс закликав Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії

Президент Латвії закликав до більшого прогресу в реалізації реформ та виконання рекомендацій щодо статусу кандидата до Європейського Союзу.

Рінкевичс закликав Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії
Саломе Зурабішвілі та Едгарс Рінкевичс
Фото: Пресслужба президента Латвії

Грузія має приєднатися до спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, включаючи санкції Євросоюзу проти Росії.

Про це заявив латвійський президент Едгардс Рінкевичс на зустрічі з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі, йдеться на сайті очільника Латвії.

Рінкевичс і Зурабішвілі обговорювали процес європейської інтеграції Грузії.

Президент Латвії закликав до більшого прогресу в реалізації реформ та виконання рекомендацій щодо статусу кандидата до Європейського Союзу.

"З огляду на очікування грузинського суспільства та значну підтримку євроінтеграції, політичні сили Грузії мають зробити все можливе, щоб скористатися історичною можливістю, виконати рекомендації Євросоюзу та набути статусу кандидата", - сказав Рінкевичс.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше заявив, що економіка його держави впаде, якщо вона введе санкції проти Росії. Гарібашвілі зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти РФ не буде.

Згодом обидві країни взялися відновлювати авіасполучення. Тоді президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка здійснювала рейси до Москви. А влітку поява російського лайнера у Батумі спровокувала акції протесту

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