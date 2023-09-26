Латвія передасть Україні 27 авто, які конфіскували у п'яних водіїв

26 вересня уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатне надання Україні 27 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, передає Delfi.

13 машин передадуть Міністерству оборони України, безприбутковому підприємству Харківської обласної ради "Регіональний центр донорів крові" та військовій адміністрації міста Скадовськ Херсонської області.

Інші 14 машин передбачено передати комунальному підприємству ATP 052814, Міністерству оборони України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, військовим адміністраціям Чорнобаївки та Херсону.

Торік у листопаді набули чинності правки до латвійського законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані при концентрації алкоголю вище 1,5 проміле. Сейм також дозволив конфіскацію особистих автомобілів п'яних водіїв.

Нагадаємо, днями міністерка юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері повідомила, що готує законопроєкт про конфіскацію автомобілів із російськими та білоруськими номерами. Машини вилучатимуть, якщо упродовж трьох місяців вони не покинуть країну, або не будуть перереєстровані в латвійській юрисдикції.

Крім цього, поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно провокаційними написами російською мовою", наприклад, "я русский". У разі виявлення таких наліпок на автівках, правоохоронці вимагатимуть їх зняти та пояснити мотиви їх розміщення. Порушників можуть притягнути до адмінвідповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів.